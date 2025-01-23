قاض أمريكي يوقف قرار ترامب بتقييد منح الجنسية

أصدر قاضٍ أمريكي قرارًا بإيقاف تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي السابق الذي كان يهدف إلى فرض قيود على منح الجنسية الأمريكية بالولادة.

ويأتي هذا القرار بعد أن تقدمت 22 ولاية أمريكية بطعون قانونية ضد هذا القرار، الذي كان قد أثار جدلاً واسعاً.



وأعلنت في ولاية نيوجيرسي أن سلطات 18 ولاية أمريكية بالإضافة إلى كولومبيا، التي تضم العاصمة واشنطن، ستتقدم بطعون قانونية ضد قرار أمام في ولاية ماساتشوستس.