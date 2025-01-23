ترامب يعلن: زيلنسكي أخبرني باستعداده للتوصل لاتفاق

أعلن الرئيس الأمريكي ترامب، الخميس، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير أخبره أنه مستعد للتوصل إلى اتفاق.



وقال في تصريحات صحافية، " نحن نحمي حلف النيتو لكنه لا يحمينا، و لست متأكدا من أننا يجب أن ننفق أي شيء على حلف النيتو".

وفي شأن آخر، قال "سأقدم استئنافا ضد تعليق القاضي الفدرالي لقراري بشأن الجنسية بالولادة".

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الأمريكي إن "زيلنسكي أخبرني أنه مستعد للتوصل إلى اتفاق"، مشيرا الى أنه "سيكون من الجيد حل المشاكل مع دون ضرب للمنشآت العسكرية".