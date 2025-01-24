الكرملين يعلق على دعوة ترامب لمنظمة "أوبك" لخفض أسعار النفط

وقال بيسكوف، في تصريحات للصحفيين، ردًا على سؤال حول تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول نيته مطالبة منظمة "أوبك"، وخاصة العربية السعودية، بخفض أسعار النفط، لأنه يعتقد أن "هذا الإجراء يمكن أن يسهم في إنهاء الصراع في أوكرانيا": "هذا الصراع لا يعتمد على أسعار النفط".ويوم أمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيطالب ومنظمة المصدرة للنفط "أوبك"، بالعمل على خفض أسعار النفط، ما سيؤدي إلى "إنهاء الصراع في أوكرانيا بشكل فوري"، بحسب قوله.