ترامب يربط نهاية الحرب في أوكرانيا بارتفاع أسعار النفط

وقال خلال حديثه مع الصحفيين بعد وصوله إلى ولاية كارولينا الشمالية: "نريد من أن تخفض أسعار النفط، وهذا سيوقف تلقائيا المأساة التي تحدث في أوكرانيا".وأضاف: "إنها مأساة مروعة لكلا الجانبين. لقد قُتل أكثر من مليون رجل، وهم يفقدون آلاف الأشخاص كل أسبوع.. وطالما ظلت أسعار النفط مرتفعة، فإن هذه الحرب لن تنتهي بهذه البساطة."وأعاد التأكيد على أن الصراع في أوكرانيا "لم يكن ليحدث أبدا" لو كان هو الرئيس في عام 2022، كما حث منظمة "أوبك" على "التحرك" وخفض الأسعار للمساعدة في إنهاء الصراع.الجدير ذكره أن منظمة "أوبك" تعد لاعبا رئيسيا في سوق النفط العالمية، حيث تملك القدرة على التأثير في الأسعار عبر تعديل إنتاجها.ويشير في تصريحاته إلى أن خفض الأسعار قد يخفف من حدة الصراع، على الرغم من أن العلاقة بين أسعار النفط والصراعات الدولية تبقى معقدة وتتأثر بعوامل متعددة.هذا وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن "الأسعار المرتفعة أو المنخفضة جدا للنفط" تضر بالاقتصادين الروسي والأمريكي. وقال إن من غير المرجح أن يتخذ قرارات تضر باقتصاد بلاده.واتفق بوتين مع على أنه لو أعيد انتخابه في 2020، لكان من الممكن تجنب الأزمة الأوكرانية. وأكد أن روسيا مستعدة للمفاوضات حول القضية الأوكرانية، لكن هناك قضايا تحتاج إلى اهتمام خاص.