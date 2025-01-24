تعديل دستوري يسمح بانتخاب ترامب لفترة ثالثة

وكان الرئيس قد مازح في وقت سابق بشأن الترشح لولاية ثالثة، وهو الأمر الذي لا يسمح به الأمريكي بسبب الثاني والعشرين.بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024، قال للجمهوريين في : "أظن أنني لن أترشح مرة أخرى، ما لم تقولوا، إنه جيد جدًا، لدرجة أننا يجب أن نفكر في شيء آخر"، حيث أثار التعليق غضب الديموقراطيين.وينص الثاني والعشرون لدستور على ما يلي: "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين، ولا يجوز انتخاب أي شخص شغل منصب الرئيس، أو عمل كرئيس، لأكثر من عامين من فترة انتخب لها شخص آخر رئيسًا، لمنصب الرئيس أكثر من مرة"، لكن قال في وقت سابق لمجلة تايم إنه لن يؤيد تغيير .واقترح أوجلز، وهو جمهوري من ولاية تينيسي الوسطى، تغيير الثاني والعشرين، وهو ما من شأنه أن يسمح لترامب والرؤساء المستقبليين بالخدمة لمدة تصل إلى 3 فترات.وبحسب أوجل من المقترح، أن يكون التعديل: "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من 3 مرات، ولا يجوز انتخابه لأي فترة إضافية بعد انتخابه لفترتين متتاليتين، ولا يجوز انتخاب أي شخص شغل منصب الرئيس، أو عمل رئيسًا، لأكثر من عامين من فترة انتخب لها شخص آخر رئيسًا، لمنصب الرئيس أكثر من مرتين".وينص الاقتراح على منع الرئيس من الترشح لولاية ثالثة إذا تم انتخابه لفترتين متتاليتين، ما يمنع أي من الرئيس بيل كلينتون أو الرئيس جورج دبليو بوش أو الرئيس باراك أوباما من الترشح لولاية ثالثة إذا حدث .وبناء على ذلك، فإن من شأنه أن يفيد بشكل حصري إما ترامب، الذي يقضي فترة ولايته الثانية من فترتين غير متتاليتين، أو الرئيس جيه دي فانس، الذي يحتل المرتبة الأولى في خط الخلافة الرئاسية.