الكشف عن "مخطط سري" لميلانيا ترامب

نيوز – دولي

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي ترامب، تخطط لتغيير أسلوب حياتها في بشكل كامل خلال الولاية الرئاسية الثانية لزوجها.

وأفادت الصحيفة بأن "ميلانيا تأخذ معها إلى طاقم تصوير كاملا، وهو ما لم تفعله أي سيدة أولى من قبل، وذلك لتصوير فيلم وثائقي عن حياتها".

ووفقا للصحيفة، فإنه سيتم عرض هذا الفيلم على منصة "أمازون برايم" الأمريكية للبث المباشر، التي يملكها جيف بيزوس، الذي حضر حفل تنصيب .

وذكرت "ديلي ميل" أن "المنصة دفعت مبلغا مذهلا قدره 40 مليون دولار للحصول على حقوق الفيلم، مع الإشارة إلى أن الأكبر من هذا المبلغ سيذهب إلى جيب ميلانيا نفسها، حيث إنها تعمل كمنتجة للفيلم".

كما تخطط الأولى هذه المرة للانتقال إلى بشكل كامل، خلافا لبعض التوقعات، وعلى عكس الفترة الرئاسية السابقة لترامب، عندما فضلت عدم العيش مع زوجها، مما أثار ردود فعل واسعة من الجمهور.

وخلال الولاية الرئاسية الأولى لزوجها، لم تسرع ميلانيا بالانتقال إلى البيت الأبيض، وفضلت البقاء في نيويورك حتى نهاية العام الدراسي لابنها بارون.