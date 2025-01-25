الشاورما اللبنانية بمرتبة "أفضل ساندويش" في العالم.. ما الأنواع العربية الأخرى في التصنيف؟

وبحسب تصنيف تاستي اتلاس لعام 2025، جاءت الشاورما بالمرتبة الأولى عالميا بين الساندويتشات، وضم التصنيف 280 نوعا حيث جاء في المرتبة الثانية ساندويتش "بانه مي" الفيتنامي، ثم تومبيك دونر التركي.وعربيا دخلت الكبدة الاسكندرانية، في التصنيف وجاءت بالمرتبة 64 عالميا، والقلى التونسية بالمرتبة 70، فيما لم توجد أي نوعية ساندويتش عربية أخرى غير النوعيات المذكورة.