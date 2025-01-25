هل عاد الأسد إلى مسقط رأسه في سوريا؟

نيوز – دولي

"ماهر الأسد في الساحل السوري".. كانت كفيلة بقلب مواقع التواصل رأسا على عقب، فما حقيقة الخبر، وهل عاد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد مع عناصر الفرقة الرابعة إلى مسقط رأسه؟

وبدأت القصة التي تناقلت تفاصيلها وسائل الإعلام من تدوينة نشرها شخص يدعى عمر رحمون وحذفها لاحقًا، وهو سابق في ما يُعرف بـ"المصالحة الوطنية"، قال فيها "إن الفصائل العسكرية انسحبت من محافظتي اللاذقية وطرطوس، بالتزامن مع تحرك روسي ووصول ماهر الأسد إلى الساحل".

وبين مصدّق لتلك التدوينة ومكذّب لها، بدأت الشائعات تنتشر كالنار في الهشيم، حتى خرجت الإدارة السورية الجديدة ونفت تلك الأنباء.

ونقلت السورية عن مدير الأمن العام في اللاذقية مصطفى كنيفاتي قوله: "تناقلت بعض وسائل الإعلام معلومات كاذبة حول انسحاب قوات الأمن العام من عدة مواقع، وقد استغل هذه المعلومات بعض العناصر الخارجين عن لتنفيذ أعمال إجرامية باستهداف مواقع تابعة لوزارة الداخلية".

كما أكد تلفزيون أن "قوات إدارة العمليات العسكرية تنتشر في محافظات الساحل السوري عبر عديد النقاط العسكرية".