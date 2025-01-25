غزة تعلن استكمال الاستعدادات لاستقبال النازحين

وقالت الوزارة في بيان إنه "سيتم فتح الرشيد الساحلي للمشاة فقط بالاتجاهين ذهابا وإيابا، كما سيتم فتح باتجاه واحد أمام عودة المركبات فقط بكافة أنواعها من الجنوب إلى الشمال، حيث ستخضع للفحص قبل السماح لها بعبور الحاجز"، بحسب "روسيا اليوم".وكذلك أشارت الوزارة إلى أنه "سيتم فتح شارعي الرشيد وصلاح الدين بالاتجاهين بشكل كامل للمشاة والمركبات في اليوم الـ22 من اتفاق وقف حرب الإبادة"، وفق ما جاء في البيان.ومن المقرر أن تجري اليوم عملية الإفراج عن 4 أسيرات إسرائيليات مقابل 120 أسيرا فلسطينيا من ذوي المؤبدات، و80 أسيرا من أصحاب المحكوميات العالية بإطار الخطوة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة.وفككت عشرات العائلات النازحة بمدينة دير البلح خيامها وانتقلت لمنطقة قريبة من شمال النصيرات ليكونوا أول العائدين إلى منازلهم فور انسحاب القوات الإسرائيلية من حاجز "نتساريم" وسط غزة.