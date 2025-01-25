بالفيديو.. تسليم الاسيرات الاسرائيليات للصليب الأحمر

وجاء ذلك ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل في المرحلة الأولى والتي تضمن اطلاق سراح أربعة اسيرات اسرائيليات وهن دانييلا جلبوع ونعمة ليفي وكارينا أريف وليري إلباغ مقابل اطلاق سراح 200 أسير فلسطيني.