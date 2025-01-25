مسؤول أممي بشأن سوريا: العقوبات تعيق عودة اللاجئين

وقال غراندي في مؤتمر صحفي، بعد بضع ساعات من لقائه قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، إن "العقوبات هي راهنا عائق رئيسي أمام عودة اللاجئين".واعتبر أن هذه العقوبات التي تجعل أي استثمار "مستحيلا"، فرضت "لوضع آخر ينبغي إعادة النظر فيها على أمل رفعها".وأضاف غراندي "لجعل هذه العودة مستدامة يجب إحياء الاقتصاد وينبغي استعادة الخدمات وضمان الأمن مع برنامج مهم جدا لإعادة الإعمار".وختم غراندي قائلا "أمامنا فرصة في هذا البلد لم تتح لنا منذ عقود، وأعتقد أنه يجب انتهازها".وتعمل الإدارة السورية الجديدة على المطالبة برفع العقوبات التي فرضت على حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، وطالت قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري خلال الحرب الأهلية.والجمعة، أكد وزير الخارجية السعودي بن فرحان من دمشق أن المملكة تحاول مساعدة على ضمان رفع العقوبات، متحدثا عن "رسائل إيجابية" من جانب واشنطن والاتحاد الأوروبي.وخففت الولايات المتحدة بعض عقوباتها بعد سقوط الأسد، وسيبحث الاتحاد الأوروبي هذه المسألة خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجيته في بروكسل في 27 يناير.وأسفرت الحرب في التي اندلعت إثر قمع دام لتظاهرات مناهضة للاسد، عن أكثر من نصف مليون قتيل، وأجبرت الملايين على اللجوء أو النزوح ودمرت البنى التحتية للبلاد.وتقول مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة إن أكثر من مئتي ألف لاجئ عادوا إلى منذ سقوط الأسد.