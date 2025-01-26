مقتل نحو 70 شخصا في هجوم على مستشفى سعودي في السودان

وجاء هذا الإعلان لمدير عام منظمة العالمية عبر منشور على منصة "إكس" اليوم الأحد، ووصف غيبريسوس الهجوم بأنه "فظيع"، مشيرا إلى أن المستشفى كان مكتظا بالمرضى والمرافقين الذين كانوا يتلقون الرعاية الطبية وقت وقوع الهجوم، بحسب "روسيا اليوم".وأكد أن هذا المستشفى هو الوحيد الذي لا يزال يعمل في المحاصرة، مما يزيد من خطورة الوضع الإنساني في المنطقة.وكان مسؤولون محليون قد أشاروا إلى أرقام مماثلة يوم السبت، لكن تصريح غيبريسوس يعد أول مصدر وتأكيد دولي على عدد الضحايا.ولم يحدد غيبريسوس الجهة التي تقف وراء الهجوم، رغم أن مسؤولين محليين ألقوا باللوم على "قوات الدعم السريع".ولم تعترف قوات "الدعم السريع" على الفور بالاتهام، لكنها كانت تهدد الفاشر في الآونة الأخيرة.وكان موقع "سودان تربيون" ذكر أن الفاشر تعرضت صباح الجمعة لهجوم هو الأعنف من نوعه من قبل قوات الدعم السريع التي تفرض حصارا مطبقا على منذ نحو تسعة أشهر، في خطوة تهدف إلى السيطرة عليها باعتبارها آخر المواقع في إقليم دارفور التي يسيطر عليها الجيش".