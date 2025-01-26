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حكومة غزة ترد على دعوة ترامب "الخطيرة"
دوليات
2025-01-26 | 09:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
808 مشاهدة
السومرية
نيوز – دولي
أدان
المكتب الإعلامي
الحكومي بغزة اليوم الأحد، التصريحات حول نقل أعداد من مواطني قطاع
غزة
لدول مجاورة، مؤكدا أن ذلك يخدم مساعي
إسرائيل
بتهجير الشعب الفلسطيني.
وقال المكتب في بيان اطلعت عليه
السومرية
نيوز، "ندين التصريحات المتداولة حول ما يسمى نقل أعداد من مواطني قطاع
غزة
لدول مجاورة، ونرى في الحديث عنها في هذا التوقيت تماهيا مع مساعي الاحتلال المعلنة خلال العدوان بتهجير شعبنا".
وأضاف: "نثق أن شعبنا
البطل
الذي أفشل مخططات التهجير القسري تحت النار والقصف والإبادة، قادر على إحباط هذه الألاعيب المكشوفة التي تهدف لتحقيق ما فشل فيه جيش الاحتلال طوال خمسة عشر شهرا، ولذلك لم يكن مستغربا أن يكون الاحتلال ومتطرفيه أول من يرحب بهذه الأفكار ويدعمها".
وأكد المكتب أن "هذه الفكرة ستبقى مجرد أوهام في خيال من يطرحها، وسيكون مآلها كما هو حال كل مخططات ومساعي التهجير التي سبقتها على مدى العقود السابقة، ونحذر من مغبة استغلال البعض للواقع الإنساني الكارثي الذي يعيشه شعبنا في
غزة
بسبب جريمة الإبادة التي اقترفها الاحتلال"، مطالبا "بسرعة التجاوب مع الاحتياجات الحياتية والمعيشية المختلفة لسكان قطاع
غزة
وتسريع جهود الإيواء والإغاثة وإعادة الاعمار".
كما دعا "الهيئات الأممية والدول العربية والإسلامية وفي مقدمتها الدول المحيطة بإعلان موقف رافض وواضح وتأكيد تمسكها بالقرارات الدولية التي حفظت حق لاجئينا بالعودة والتعويض، وضرورة أن يقرر شعبنا مصيره، ويتخلص من الاحتلال، وأن ينعم بدولته المستقلة وعاصمتها القدس".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفاد الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب
بأنه تحدث إلى ملك الأردن عبدالله الثاني بشأن نقل الناس من قطاع
غزة
المدمر إلى الدول المجاورة، مشيرا إلى أنه سيتحدث مع الرئيس المصري بشأن ذلك أيضا.
وقال
ترامب
"تحدثت إلى الملك عبد الله الثاني في الأردن اليوم بشأن نقل الناس من
غزة
المدمرة إلى الدول المجاورة. حيث سيتضمن ذلك بناء مساكن في موقع مختلف ليتمكنوا من العيش في سلام للتغيير، يمكن أن يكون مؤقتا أو طويل الأمد. كما سأتحدث إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي غدا بشأن ذلك".
من جانبه رد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على اقتراح ترامب، قائلا: "فكرة مساعدتهم في العثور على أماكن أخرى فكرة عظيمة".
ونقل موقع "واينت" العبري عن وزير المالية الإسرائيلي قوله "بعد سنوات من تمجيد الإرهاب، سوف يتمكنون من تأسيس حياة جديدة وجيدة".
فيما هنأ وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير،
ترامب
على مبادرته "بنقل السكان من
غزة
للأردن ومصر".
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