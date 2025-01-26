بوادر انفراجة قد تنهي أزمة أربيل

نيوز – دولي

كشفت قناة "كان" العبرية، اليوم الأحد، عن وجود مساع لإنهاء أزمة الرهينة لدى الفصائل الفلسطينية في يهود، التي تهدد قضيتها بإفشال اتفاق وقف إطلاق النار في .

ونقلت القناة العبرية عن مصدر إسرائيلي قوله، إن "من المحتمل أن نتلقى ردا من الوسطاء في وقت لاحق اليوم ينهي الخلاف حول الأسيرة يهود".

وأشارت إلى أنه "في إسرائيل، تجري الاستعدادات لاحتمال إطلاق سراح يهود قبل السبت، رغم أن الأزمة لم يتم حلها".

من جانبه، كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي عن "تقدم في المفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسيرة يهود لكن لا اتفاق حتى الآن"، وفق ما نقله عن مسؤولين إسرائيليين.

وتكاد أزمة يهود، وهي إحدى المختطفات في قطاع غزة، منذ 7 تشرين الاول 2023 خلال هجوم حماس والفصائل على جنوب إسرائيل، تعصف باتفاق الهدنة والرهائن.

وكان فصيل فلسطيني مسلح يطلق على نفسه "ألوية الناصر صلاح الدين" قد أصدر بياناً أكد فيه أنه "تم أسر يهود على يد مجموعة مشتركة من ألوية الناصر وسرايا القدس (الجهاد الإسلامي) في 7 تشرين الأول".

ووفق البيان، "سيتم تسليم الأسيرة المذكورة وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الوفد المفاوض والوسطاء، وتجري في هذه الأثناء لقاءات مكوكية للتوصل لاتفاق بشأنها".