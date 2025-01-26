لبنان: إسرائيل تنفذ عملية تفجير عنيفة في كفركلا

أعلنت اللبنانية، عن تنفيذ "إسرائيل" عملية تفجير عنيفة في كفركلا جنوبي البلاد.

وقالت الوكالة في خبر لها، إن "العدو الاسرائيلي نفذ عملية تفجير عنيفة في كفركلا سمع صداها في ارجاء الجنوب كافة".

وكانت وسائل اعلام لبنانية ذكرت، الأحد، ان عدد الضحايا برصاص "الجيش الإسرائيلي" في عدد من والبلدات جنوبي ارتفع إلى 13 شخصا.

من جانبه، قال "الجيش الإسرائيلي"، في بيان: "أطلقت قواتنا العاملة في جنوبي النار لإزالة تهديد في عدة مواقع اقترب فيها مشبوهون من عناصرنا".