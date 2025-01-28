"ديب سيك" تطبيق صيني يدخل امريكا حالة انذار.. ما القصة؟

بينما أثارت تكاليف تطويره شكوكا من محللين أمريكيين. بدوره اعتبر الرئيس الأمريكي التطبيق الصيني بمثابة "جرس إنذار" للولايات المتحدة.وأعلنت شركة ديب سيك عن إطلاق تطبيق ذكاء اصطناعي متقدم تقول إنه يماثل أو يتفوق على التطبيقات الرائدة في الولايات المتحدة، وذلك بتكلفة تطوير أقل بكثير.وأكدت الشركة أن هذا الابتكار يهدد بإحداث تغييرات جذرية في قطاع التكنولوجيا العالمي، حيث نجح التطبيق في جذب انتباه المتخصصين في الذكاء الاصطناعي خلال وقت قياسي.بدوره، رأى الرئيس الأمريكي، ترامب، أن تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك" يعد بمثابة "جرس إنذار" للولايات المتحدة.وقال خلال مؤتمر للحزب الجمهوري في ميامي: "نأمل أن يكون إطلاق ديب سيك للذكاء الاصطناعي من شركة صينية بمثابة جرس إنذار لحاجة صناعاتنا إلى التركيز الحاد على المنافسة للفوز".واستطاع تطبيق ديب سيك، بحلول يوم، أن يتصدر قائمة التطبيقات المجانية الأكثر تحميلا على متجر أبل في الولايات المتحدة، متجاوزا تطبيق "تشات جي بي تي" الأمريكي الشهير.وأطلق هذا التفوق موجة من التساؤلات حول استثمارات الشركات الأمريكية التي خصصت مليارات الدولارات لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.كما أثر النجاح السريع للتطبيق على سوق الأسهم، حيث شهدت شركات تكنولوجيا كبرى، بما فيها إنفيديا، انخفاضا في أسهمها. ويعد هذا مؤشرا على القلق المتزايد من قدرة الشركات على التنافس بفاعلية في قطاع الذكاء الاصطناعي.