إساء معاملتها فاتصلت بالشرطة.. شخص قتل عمته قبل 7 سنوات وزوجته تفضحه

المتحدث باسم محاكم المنستير والمهدية، بن جحا، أوضح أن القضية أغلقت سابقًا لعدم وجود إثبات على وجود جريمة وفق تقرير الطب الشرعي، الذي لم يثبت الصبغة الإجرامية للوفاة بسبب حالة التعفن.لكن تطورًا لافتًا ظهر مؤخرًا، إذ أفادت زوجة المتهم بأن زوجها اعترف لها بارتكاب الجريمة وسرقة مصوغ الضحية، التي كانت زوجة عمه، قبل أن يعيد المسروقات وينقل الجثة للإيهام بأنها حادثة عرضية.وأضافت الزوجة، وفق شهادتها، أنها لزمت الصمت خوفًا من تهديدات زوجها بقتلها، لكنها قررت الإبلاغ عنه مؤخرًا بسبب سوء معاملته لها وتعنيفه المستمر.بن جحا أشار إلى أن الجريمة، التي مضى عليها 7 سنوات، لا تزال قابلة للتتبع، موضحًا أن جرائم تسقط بعد عشر سنوات، إلا أن الأدلة الجديدة قد تعيد فتح الملف ومحاسبة المتهم.