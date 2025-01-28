الولايات المتحدة ترسل عشرات "الباتريوت" إلى أوكرانيا

و‌نقل موقع "‏أكسيوس" عن ثلاثة مصادر قولهم، إن "الجيش الأمريكي يرسل العشرات من صواريخ من إلى أوكرانيا".

يشار الى أن ألمانيا قررت، العام الماضي، قررت تزويد كييف بنوع آخر من صواريخ "باتريوت"، وفي السابق، كانت ألمانيا قد زودت أوكرانيا بنظامين من طراز "باتريوت".