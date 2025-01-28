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الولايات المتحدة ترسل عشرات "الباتريوت" إلى أوكرانيا
دوليات
2025-01-28 | 14:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
606 مشاهدة
ارسلت
الولايات المتحدة
الأمريكية عشرات صواريخ الباتريوت إلى أوكرانيا.
ونقل موقع "أكسيوس" عن ثلاثة مصادر قولهم، إن "الجيش الأمريكي يرسل العشرات من صواريخ
باتريوت
من
إسرائيل
إلى أوكرانيا".
يشار الى أن ألمانيا قررت، العام الماضي، قررت تزويد كييف بنوع آخر من صواريخ "باتريوت"،
وفي السابق، كانت ألمانيا قد زودت أوكرانيا بنظامين من طراز "باتريوت".
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