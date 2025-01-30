لقبه جاء من عدم بقائه بمكان محدد.. من هو "محمد الضيف"

يعد محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الذي أعلن الناطق باسم القسام أبو عبيدة مقتله رسميا "العدو رقم 1" بالنسبة لإسرائيل منذ عام 2014 وهو العقل المدبر والمهندس للهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على في السابع من تشرين الاول (أكتوبر) الماضي.اسمه الكامل محمد دياب إبراهيم (أبو خالد) من مواليد غزة، عام 1965، ويُعرف باسم محمد الضيف. قائد عسكري فلسطيني، والقائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وأحد أهم المطلوبين لإسرائيل منذ عام 1995 لقتله جنودًا إسرائيليين.اعتقله الجيش الاسرائيلي سابقاً والسلطة الوطنية الفلسطينية وحاولت أجهزة الإسرائيلية الأمن العام "الشاباك "، والاستخبارات الخارجية والعمليات الخاصة " الموساد" القاء القبض عليه أيضاً. ويعود بقاء محمد الضيف على قيد الحياة إلى نجاحه في التخفي قدر الإمكان إلى درجة أن آخر صورة رسمية له تعود إلى أكثر من عشرين عاما.لا نعلم أيضا هويته الحقيقية بالرغم من أن وسائل إعلام تقول إن اسمه الحقيقي هو محمد المصري، واختيرت كنية "ضيف" لوصفه لأنه لا يبقى في مكان واحد لأكثر من ليلة واحدة ويبيت كل مرة في بيت جديد للإفلات من الملاحقة الإسرائيلية.نادراً ما يتكلم الضيف، و قد يتكلم في لحظات حرجة صعبة مثل بعض الحروب والمعارك كما فعل أثناء "العصف المأكول" عام 2014، وبعد عدة ساعات من بدء هجوم السابع من اكتوبر .وفي 16 أيار (مايو) 2021، قال قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي الجنرال إليعازر توليدانو، إن القياديين في حركة حماس وجناحها العسكري محمد الضيف ويحيى السنوار، هدف للضربات الإسرائيلية.