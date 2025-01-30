ترامب يعلن عزمه فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك

أعلن الرئيس الأميركي ترامب، الخميس، أنه سيفرض رسوما جمركية على كندا والمكسيك.

وقال في له، "سنفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك"، موضحا "هناك عجز تجاري كبير مع كندا والمكسيك وسنفرض رسوما جمركية إضافية عليهما".

وأضاف "من المحتمل اتخاذ قرار بشأن فرض رسوم جمركية على النفط الكندي والمكسيكي الليلة".

وردا على سؤال بشأن إمكانية قبول والأردن للفلسطينيين من غزة: ستفعلان ذلك".

وبشأن وضع سوريا، قال "نحن لسنا منخرطين في ما يجري في سوريا"، مضيفا "سنتخذ قرارا بشأن القوات الأمريكية في التي تعيش في فوضى".