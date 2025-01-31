محامٍ مصري يتوعد ترامب: سادخلك مستشفى للأمراض العقلية

وقال منصور في مقطع فيديو، لو فكر ينزل هعمل إنذار لوزير بإيداعه في مستشفى الأمراض العقلية.وأضاف، "سيسي مين يالا إحنا عندنا جيش يفرتكك، أنت فاكر في 73 إن الكيان الصهيوني اللي انهزمت (أنت وسلاحك) انهزمتوا".وهدد المحامي المعروف مرتضى منصور، بمقاضاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام الجنائية الدولية إذا لم يتراجع عن تصريحاته بشأن تهجير الفلسطينيين من .وشن منصور في منشور عبر صفحته بموقع فيسبوك، هجوما حادا على ترامب، وقال إنه منح الرئيس الأمريكي مهلة أسبوع واحد قبل التقدم بمذكرتين لمحكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية، باعتبار تصريحاته تحريضا على جريمة حرب هي تهجير شعب قسراً من أرضه.وأكد منصور، أنه أرسل إنذارا إلى السفارة الأمريكية في القاهرة يحذر فيها من مقاضاة "إذا لم يتراجع عن تصريحاته الأخيرة في وسائل الإعلام الأمريكية بأنه طلب من ملك الأردن والرئيس السيسي بأن يوافقا على اقتراحه وحرضهما على القبول بتهجير الشعب الفلسطيني صاحب الأرض تهجيرا قسريا إلى المملكة ومصر".