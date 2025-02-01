"خطأ كبير".. عملية تسليم الرهائن تُحرج المخابرات الإسرائيلية

نيوز – دولي

أحرجت عملية الرهائن في السبت، المخابرات الإسرائيلية، بعد أن ظهر قائد في حركة حماس قال الجيش الإسرائيلي إنه قتله في وقت سابق.

وظهر قائد كتيبة الشاطئ في حركة حماس الحواجري، على منصة المحتجز الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية كيث سيغال. وبعد عملية التسليم، أقر الجيش الإسرائيلي بأن معلوماته الاستخبارية عن نجاح اغتيال الحواجري "لم تكن صحيحة". وقالت القناة العبرية "12" إن الحواجري قاد معارك حماس في الشاطئ للاجئين الواقع في شمال قطاع غزة، وشارك في عمليات اقتحام في يوم هجوم السابع من تشرين الأول 2023.

