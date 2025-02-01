للمرة الأولى منذ 12 عاما.. أسير أردني يلتقي بطفله الوليد من "نطفة مهربة"

نيوز – دولي

احتضن الأسير المحرر علي نزال، اليوم السبت، طفله الذي ولد "بالنطف المهربة" قبل 12 عاما.

ووفقا للناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى الأردنيين فرح، فإن "نزال معتقل في سجون منذ عام 2006، ومحكموم عليه عشرين عاما، أي أنه قضى 18 عاما من محكوميته؟

ومع الإفراج عن نزال، يكون عدد الأسرى الأردنيين الذين أفرج عنهم منذ بداية صفقة تبادل الأسرى مع المحتجزين الإسرائليين، 3 أسرى، حيث شملت الصفقة الإفراج عن الأسير اللوزي الذي تم إبعاده إلى قطاع غزة، والأسير عمار الحويطات الذي أفرج عنه قبل يومين وهو موجود في أراضي الضفة في الوقت الحالي.

وبدأ قبل قليل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية في إطار المرحلة الرابعة من صفقة "طوفان الأحرار".

ومن المنتظر أن تفرج السلطات الإسرائيلية اليوم السبت عن 183 أسيرا فلسطينيا، بينهم 18 من ذوي الأحكام المؤبدة، و54 من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، و111 من أبناء قطاع الذين تم اعتقالهم بعد 7 تشرين الاول.

في غضون ذلك، أفرجت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، منذ قليل عن 3 أسرى إسرائيليين، ياردن بيباس وعوفر كالدرون تم تسليمهما للصليب الأحمر في خان يونس، فيما تم تسليم كيث سيغال الذي يحمل الجنسية الأمريكية في ميناء .