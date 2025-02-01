توضيح من "الجابر" حول مااثير عن عمليات مشبوهة بالعراق: مصنع لانتاج اسطوانات الغاز

وقال موسى: إنه "بسبب وجود الكثير من المعلومات المغلوطة وجدنا انه من الضروري توضيح ان رباح جابر يملك حالياً مصنعاً لتصنيع اسطوانات المنزلي في العراق، وقد تأسس هذا المشروع الاستثماري بموجب قانون الاستثمار في بموجب ترخيص من هيئة الاستثمار رقم 2013/36 صادر في العام 2013،".وأشار الى ان "المصنع أنشأ منذ سنوات وبعد اكتمال بنائه وتجهيزه بالمعدات اللازمة يعمل بشكل طبيعي في البصرة، ولم يكن هناك حاجة لجهد أي أحد او للاجتماع مع أي من الوزراء المذكورين في الاخبار".وقالت وسائل الاعلام اللبنانية، في وقت سابق، ان ترشيح الثنائي الشيعي للنائب السابق جابر لوزارة المالية، موجة من المعارضة الداخلية من بينها مبرر رفض توزير اي شخصية في السابقة، فضلا عن التحفظ على تسمية الثنائي له.ويضيف موقع "ليبناون ديبايت"، انه "وفق معلومات خاصة فان الموجة انطلقت من داخل بيت الثنائي الشيعي وليس من المعارضة السياسية فحسب"، مشيرة الى ان "مرشح كان يتم تداول اسمه جنبا الى جنب مع جابر، وقام باطلاق حملة ضد جابر".واشار الى انه "الحملة اشتدت على جابر ووصلت الى شقيقه رباح، حيث سرت شائعات عن اخلاله بدفع سمسرة لأحد المقربين من الرئيس المكلف جراء تعطل صفقة غاز مع العراق، خصوصا وأن للاخير شركة عاملة في .وفي تفاصيل أكثر عن القصة، كشفت التقارير ان شقيق جابر، يدعى رباح جابر، وهو رجل اعمال، واراد افتتاح معمل في لصناعة قناني الغاز، وقام شخص صحفي لبناني معروف يمتلك علاقات في بعرض مساعدة لرباح جابر بجعله يلتقي مع مسؤولين عراقيين وعرض مشروعه، وبالفعل تم اللقاء وعرض المشروع لكن رفض الامر لإنه يمتلك معامله الخاصة، الامر الذي أشعل الخلاف حيث يطالب هذا الصحفي اللبناني بأمواله مقابل محاولة تسهيل عمل رباح جابر، بغض النظر عن إتمام الصفقة من عدمها.