الحرس الثوري الإيراني يكشف عن صاروخ كروز البحري

ونشرت وكالة "مهر" للأنباء جديدة لإطلاق الصواريخ الجديدة.وتم الإعلان عن الصواريخ بحضور القائد العام للحرس الثوري الإيراني على هامش زيارته لتفقد جاهزية الوحدات الصاروخية للبحرية التابعة للحرس الثوري.وأضافت الوكالة أن المنظومة الصاروخية تعمل بواسطة شخص واحد، مشيرة إلى أن المدة اللازمة لإطلاق الصاروخ لا تتجاوز الـ5 دقائق.