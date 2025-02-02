ماسك يتهم الخزانة الأمريكية بتمويل "مجموعات إرهابية معروفة"

وكتب ماسك في منشور: "توصل فريق من فعالية الحكومة الأمريكي إلى أن موظفي وزارة الخزانة الأمريكية المسؤولين عن الموافقة على المدفوعات تلقوا تعليمات بالموافقة دائما على صرف الأموال، حتى لو كانت لمجموعات احتيال وإرهاب معروفة"، بحسب اليوم.وأضاف أن "وزارة الخزانة الأمريكية لم ترفض مطلقا دفع أي أموال لمثل هذه الخطيرة والمجرمة".وأعلن الرئيس الأمريكي تعيين رجل الأعمال إيلون ماسك، وفيفيك راماسوامي لقيادة إدارة جديدة تهدف إلى "خفض الإنفاق المفرط وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية ومراجعة الإنفاق الحكومي".