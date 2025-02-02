التحقيق الجنائي يطال "سارة"

نيوز – دولي

أعلنت الإسرائيلية، اليوم الأحد، فتح تحقيق جنائي بحق سارة نتنياهو، زوجة الإسرائيلي، في أعقاب اتهامات وجهتها لها نائبة معارضة في .

وقالت في بيان "فُتح تحقيق جنائي بشبهة ارتكاب جرائم جنائية، وتجري الشرطة الإسرائيلية تحقيقا مع قسم الجرائم الإلكترونية في النيابة العامة". واتهمت النائبة عن لازمي، زوجة نتنياهو، بمحاولة التأثير على أحد الشهود في محاكمة زوجها في قضايا فساد.

