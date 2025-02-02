ولي العهد السعودي يستقبل الشرع

نيوز – دولي

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس السوري أحمد الشرع والوفد المرافق له في قصر اليمامة بالرياض.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد وصل الرئيس الشرع إلى العاصمة الرياض وذلك في أول زيارة رسمية له إلى المملكة العربية يرافقه وزير الخارجية أسعد الشيباني.

وتعتبر زيارة الشرع اليوم إلى ذات أبعاد إقليمية أهمها عودة إلى حضن العلاقات العربية التي عانت خلال السنوات الماضية من فتور بين دمشق والعواصم العربية.

الجدير بالذكر أن إدارة العمليات العسكرية في أعلنت يوم الأربعاء الماضي إسناد منصب رئيس البلاد في المرحلة الانتقالية إلى أحمد الشرع، وذلك بعد أقل من شهرين على الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.