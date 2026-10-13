الخطوط القطرية تعلق رحلاتها مؤقتا إلى الرياض والدمام

وقالت الناقلة القطرية، في تحديث نشرته ضمن قسم "تنبيهات السفر" على موقعها الإلكتروني، إن القرار يأتي في ضوء الوضع الراهن، من دون تحديد موعد لاستئناف الرحلات إلى المدينتين.ودعت الشركة المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها الرسمي، موضحة أنها ستتواصل مباشرة مع المسافرين الذين تأثرت رحلاتهم بالإجراء، وستنشر أي تحديثات جديدة عبر قنواتها الرسمية.وأكدت أن سلامة المسافرين وأطقم العمل تظل أولوية، فيما لم يتضمن الإعلان تفاصيل إضافية بشأن مدة التعليق أو طبيعة التطورات التي استدعت اتخاذ القرار.يذكر أن مغلق منذ الهجوم الذي وقع يوم السبت وأدى إلى مقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين، وكان أكثر الهجمات دموية في المملكة خلال ما يزيد على 10 سنوات.وكان "تحالف دعم في " قد أعلن مساء اليوم، ‏اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه .وقال الرئيس الأمريكي في وقت سابق، إنه تحدث مع ولي السعودي بشأن الحرب مع الحوثيين، واصفا تصرفات جماعة بأنها "سيئة للغاية".