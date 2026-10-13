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الخطوط القطرية تعلق رحلاتها مؤقتا إلى الرياض والدمام
دوليات
2026-10-13 | 01:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
57 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
أعلنت
الخطوط الجوية القطرية
تعليق رحلاتها الجوية إلى
الرياض
والدمام في
السعودية
بشكل مؤقت، مشيرة إلى أنها تتابع التطورات في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقالت الناقلة القطرية، في تحديث نشرته ضمن قسم "تنبيهات السفر" على موقعها الإلكتروني، إن القرار يأتي في ضوء الوضع الراهن، من دون تحديد موعد لاستئناف الرحلات إلى المدينتين.
ودعت الشركة المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها الرسمي، موضحة أنها ستتواصل مباشرة مع المسافرين الذين تأثرت رحلاتهم بالإجراء، وستنشر أي تحديثات جديدة عبر قنواتها الرسمية.
وأكدت
الخطوط الجوية القطرية
أن سلامة المسافرين وأطقم العمل تظل أولوية، فيما لم يتضمن الإعلان تفاصيل إضافية بشأن مدة التعليق أو طبيعة التطورات التي استدعت اتخاذ القرار.
يذكر أن
مطار الملك خالد
مغلق منذ الهجوم الذي وقع يوم السبت وأدى إلى مقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين، وكان أكثر الهجمات دموية في المملكة خلال ما يزيد على 10 سنوات.
وكان "تحالف دعم
الشرعية
في
اليمن
" قد أعلن مساء اليوم، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه
الرياض
.
وقال الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
في وقت سابق، إنه تحدث مع ولي
العهد
السعودي
محمد بن سلمان
بشأن الحرب مع الحوثيين، واصفا تصرفات جماعة
أنصار الله
بأنها "سيئة للغاية".
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