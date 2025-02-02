تدوينة جديدة لجو ولسن عن العراق: كيف تصل الأموال الأميركية للفصائل المسلحة؟

نيوز – دولي

النائب الأميركي جو ولسن بإجراء "تحقيق شامل" بشأن إمكانية وصول أموال الضرائب الأميركية بطريقة غير مباشرة إلى الفصائل المسلحة في .

واستفسر في تدوينة بحسابه الرسمي على منصة إكس، "عن ما إذا كانت قادرة على إجراء تدقيق حول "حجم الأموال الضرائب الأميركية التي تدفع للحكومة العراقية، وتنفق بدورها على هذه الفصائل".

وتسعى إلى فتح ملف نزاع سلاح الفصائل المسلحة في وضمنها للجيش.

ومنتصف شهر كانون الثاني الماضي، قال وزير الخارجية فؤاد حسين، إن تحاول إقناع فصائل مسلحة عراقية خاضت قتالا ضد القوات الأميركية وأطلقت صواريخ وطائرات مسيرة على بالتخلي عن سلاحها أو الانضمام إلى قوات الأمن الرسمية.