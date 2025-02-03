"ردًا على قتل سلوان موميكا"... حوادث حرق القرآن تتزايد

وعثر على سلوان موميكا مقتولا داخل شقته في السويد يوم الخميس الماضي 30 يناير، وذلك قبل يوم واحد فقط من جلسة نطق الحكم بحقه من قبل سويدية بناء على دعوى قضائية ضده تتعلق بالكراهية.وفي الدنمارك، وبعد يومين من مقتل موميكا، اقدم السياسي اليميني المتطرف الدنماركي السويدي راسموس بالودان وهو أحد أكثر الرجال الملاحقين في العالم، اقدم على حرق نسخ من القرآن الكريم خارج السفارة التركية في الدنمارك.وقال بالودان إن هذه كانت طريقته في تكريم "حارق القرآن سلوان موميكا"، الذي قُتل بالرصاص في السويد، فيما يقول كثيرون أن الخطر على حياة بالودان قد زاد بشكل كبير بعد مقتل موميكا.وفي بريطانيا، ألقت الشرطة القبض على رجل في مانشستر بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يحرق نسخة من القرآن الكريم، وذلك بعد يومين من مقتل اللاجئ في السويد سلوان موميكا.وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن الشرطة اعتقلت الرجل البالغ من العمر 47 عاما للاشتباه في ارتكابه "جريمة انتهاك النظام العام مع دوافع عنصرية".