بعد مقتل موميكا.. قرار قضائي سويدي ضد شريك حارق القرآن

نيوز – دولي

أدانت سويدية، الإثنين، ناشطا مناهضا للإسلام بارتكاب جرائم كراهية لحرقه نسخا من المصحف علنا، وذلك في حكم صدر بعد خمسة أيام من مقتل شريكه، الذي كان يخضع للمحاكمة في الوقائع نفسها.

وحُكم على المواطن السويدي سلوان نجم البالغ 50 عاما بالسجن مع إيقاف التنفيذ وسداد غرامة قدرها أربعة آلاف كرونة سويدية (358 دولارا) بسبب حرق نسخ من المصحف وتعليقات مهينة استهدفت المسلمين في وقائع حدثت في 2023 وأدت إلى اضطرابات وغضب تجاه السويد في بلدان إسلامية.

وقُتل زميله الناشط واللاجئ سلوان موميكا بالرصاص الأسبوع الماضي في اليوم الذي كان من المقرر أن يصدر فيه حكم بحقه في قضية مماثلة.

ولم يتم توجيه اتهام إلى أي مشتبه به في مقتل موميكا حتى الآن.

وكانت السلطات السويدية اعتقلت خمسة أشخاص ثم أفرجت عنهم لاحقا.

وقال السويدي كريسترشون إن أجنبية ربما كانت وراء قتل موميكا.

وجعل حرق نسخ من المصحف في 2023 التوازن بين الحق في حرية التعبير وقواعد حماية المجموعات العرقية والدينية قضية رئيسية بالنسبة للسويد وغيرها من البلدان الأوروبية.

وذكرت ستوكهولم أن السويد تتمتع بحقوق واسعة في حرية التعبير وأن أتباع أي دين يجب أن يقبلوا أنهم قد يشعرون بالإهانة في بعض الأحيان، لكن نجم وموميكا تجاوزا "بفارق كبير" الحدود فيما يتعلق بالنقد المعقول والواقعي للأديان.

وقالت المحكمة في بيان إن نجم وموميكا دنسا المصحف بعدة أساليب وأدليا بتعليقات مسيئة موجهة إلى الإسلام والمسلمين والأنشطة في المساجد.

وأضافت أن القرآن الكريم لا يتمتع بأي حماية خاصة لمجرد أنه كتاب مقدس للمسلمين، وأنه قد تكون هناك حالات لا يعد فيها حرق المصحف جريمة كراهية.

وتابعت أن نجم أدين بارتكاب جرائم كراهية "للتحقير من المسلمين بسبب معتقداتهم الدينية في أربع وقائع".

وقال محامي نجم إنه سيستأنف الحكم. وأضاف "يرى موكلي أن تعليقاته تندرج ضمن نقد الأديان، وهو ما تسمح به حرية التعبير".

وكانت المحكمة أسقطت القضية ضد موميكا بعد مقتله.