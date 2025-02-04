"غفوة قصيرة" تتسبب بخسارة مسؤول لمنصبه (صور)

نيوز – دولي

ظهر الإسباني لدى بلجيكا ألبرتو أنطون، وهو يأخذ غفوة قصيرة خلال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، بالمؤتمر السنوي الذي ضم سفراء إسبانيا.

وتسببت تلك الغفوة بفقدان منصبه، بعد أن أصدر الوزير ألباريس قرارا بإقالة فورًا بعد علمه بالحادثة.

وواجه قرار وزير الخارجية بإقالة انتقادات واسعة، إذ أعربت جمعية الدبلوماسيين الإسبان، التي تضم غالبية أعضاء الدبلوماسي، عن رفضها لهذه الممارسات.

يُذكر أن وزير الخارجية الإسباني، ألباريس، يحمل لقب "نابليون الصغير" في الأوساط المحلية، إذ يتهمه البعض بميول ديكتاتورية وخلق أجواء من الترهيب داخل الوزارة، وقد سبق أن أقال سبعة من كبار المسؤولين في الوزارة بدعوى أنهم "أساؤوا إليه".

وعلى الرغم من أن لم تؤكد خبر إقالة أنتون رسميا، بيد أن وسائل الإعلام المحلية أشارت إلى أن قرار فصل قد جرى اتخاذه بشكل نهائي، وسيُعلن عنه بعد الحصول على موافقة السلطات البلجيكية.