تعيين الشيخ عبد الله علي السالم الصباح وزيراً للدفاع في الكويت

نيوز – دولي

صدر مرسوم أميري في الكويت، اليوم الثلاثاء، بتعيين عبدالله الله السالم الصباح، وزيرًا للدفاع، وفق ما نشرته الكويتية "كونا".

وبحسب "كونا، فقد صدر تعديل وزاري، نصّ في مادته الأولى على تعديل تعيين فهد يوسف سعود ليكون نائبًا أولًا لرئيس ووزيرًا للداخلية، فيما نص في مادته الثانية على تعيين عبدالله علي عبدالله السالم وزيرًا للدفاع.

وجاء في المرسوم: "يعدل تعيين فهد يوسف سعود الصباح، الوارد في المرسوم رقم 73 لسنة 2024 المشار إليه، على الوجه التالي: فهد يوسف سعود - نائبًا أولًا لرئيس ووزيرًا للداخلية".

وبحسب المرسوم، "مادة ثانية: يعين عبدالله علي عبدالله السالم - وزيرًا للدفاع. - مادة ثالثة: على رئيس تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية".