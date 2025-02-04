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تركيا تستقبل 15 أسيرا فلسطينيا أبعدتهم إسرائيل

دوليات

2025-02-04 | 08:02
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تركيا تستقبل 15 أسيرا فلسطينيا أبعدتهم إسرائيل
المصدر:
وكالات
332 مشاهدة

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده استقبلت 15 أسيرا فلسطينيا أبعدتهم إسرائيل، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في غزة.

وأضاف فيدان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في العاصمة التركية أنقرة أن "الأسرى الفلسطينيين حصلوا على التأشيرات في مصر قبل نقلهم إلى تركيا".

وقال الوزير التركي "نحن نستضيف الآن عددا من الأسرى الفلسطينين المبعدين في الصفقة الحالية، وقد تعاطينا بإيجابية مع الطلبات التي وصلتنا في هذا الإطار".

وتابع: "نفس السيناريو كان قد حدث خلال صفقة جلعاد شاليط في العام 2011، حيث استقبلت تركيا عددا من الأسرى الفلسطينين المبعدين".

وأوضح أن "استقبال تركيا لعدد من الأسرى الفلسطينيين من "حماس" هو "للمساهمة بإحلال السلام وقد يستخدمه البعض كـ"بروباغاندا" ضد تركيا من باب أن تركيا تدعم حماس، لذلك نحن نرفض هذه الادعاءات من الآن ونقول إن استقبالنا للأسرى الفلسطينيين هو من باب دعم السلام فقط".

وأشار إلى أنه "في حوارات السلام، تركيا دعمت وقف إطلاق النار بشكل كبير منذ البداية" مضيفا "كان هذا على رأس أولوياتنا".

وأشاد وزير الخارجية التركي بالجهود المصرية والقطرية في تحقيق وقف إطلاق النار في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم نشر مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أسماء المحررين الـ 15 الذين قال إنهم "وصلوا إلى تركيا صباح اليوم" ضمن صفقة التبادل "طوفان الأحرار" بين "حماس" وإسرائيل.
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تركيا

استقبال اسرى فلسطينيين

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