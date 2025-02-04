تركيا تستقبل 15 أسيرا فلسطينيا أبعدتهم إسرائيل

وأضاف فيدان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره بدر عبد العاطي في العاصمة أن "الأسرى الفلسطينيين حصلوا على التأشيرات في قبل نقلهم إلى تركيا".وقال الوزير التركي "نحن نستضيف الآن عددا من الأسرى الفلسطينين المبعدين في الصفقة الحالية، وقد تعاطينا بإيجابية مع الطلبات التي وصلتنا في هذا الإطار".وتابع: "نفس السيناريو كان قد حدث خلال صفقة جلعاد شاليط في العام 2011، حيث استقبلت عددا من الأسرى الفلسطينين المبعدين".وأوضح أن "استقبال لعدد من الأسرى الفلسطينيين من "حماس" هو "للمساهمة بإحلال السلام وقد يستخدمه البعض كـ"بروباغاندا" ضد من باب أن تدعم حماس، لذلك نحن نرفض هذه الادعاءات من الآن ونقول إن استقبالنا للأسرى الفلسطينيين هو من باب دعم السلام فقط".وأشار إلى أنه "في حوارات السلام، دعمت وقف إطلاق النار بشكل كبير منذ البداية" مضيفا "كان هذا على رأس أولوياتنا".وأشاد وزير الخارجية التركي بالجهود المصرية والقطرية في تحقيق وقف إطلاق النار في .وفي وقت سابق من اليوم نشر مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أسماء المحررين الـ 15 الذين قال إنهم "وصلوا إلى صباح اليوم" ضمن صفقة التبادل "طوفان الأحرار" بين "حماس" وإسرائيل.