هل يشتري ترامب "تيك توك"؟.. هذه التفاصيل

وقال إنه يمكن استخدامه لتحقيق الربح من خلال الاستحواذ على حصة من تطبيق TikTok .كان قد وقع على أمر في أول يوم له في منصبه لمنح تطبيق TikTok حتى أوائل أبريل/نيسان للعثور على شريك أو مشترٍ معتمد، لكنه قال إنه يبحث عن لتستحوذ على حصة 50% في منصة التواصل الاجتماعي الضخمة.ووفقا لتقرير بثته وكالة "أسوشيتد برس"، فقد صرح الإثنين الماضي في المكتب البيضاوي إن التطبيق TikTok، المملوك لشركة ByteDance التي يقع مقرها في الصين، كان مثالاً لما يمكن أن يضعه في ثروة سيادي أمريكي جديد.وقال عن TikTok: "قد نضع ذلك في الثروة السيادية، أياً كان، نملكه أو نعقد شراكة مع أشخاص أثرياء للغاية، الكثير من الخيارات. لكن يمكننا وضع ذلك كمثال في الصندوق. لدينا الكثير من الأشياء الأخرى التي يمكننا وضعها في الصندوق".وتستثمر صناديق الثروة السيادية في الأصول، مثل الأسهم والسندات والعقارات. وعادة ما يتم تمويلها من خلال الفوائض المالية للبلد، والتي لا تمتلكها حاليًا.وأشار إلى أن العديد من الدول الأخرى لديها مثل هذه الصناديق الاستثمارية وتوقع أن تتفوق في نهاية المطاف على حجم المملكة العربية السعودية. ووعد قائلاً: "سنلحق بها في النهاية".صناديق الثروةووفقًا للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، وهي منظمة مقرها لندن وتتكون من حوالي 50 من هذه الكيانات، يوجد أكثر من 90 صندوقًا للثروة السيادية في جميع أنحاء العالم تدير أكثر من 8 تريليونات دولار من الأصول.وفي الولايات المتحدة، يوجد أكثر من 20 صندوقًا للثروة السيادية على مستوى الولاية، وفقًا لتحليل من مركز التنمية العالمية، وهو مركز أبحاث غير حزبي مقره واشنطن.ويتم تمويل أكبر الصناديق -ومقرها في ألاسكا ونيومكسيكو وتكساس- من خلال الإيرادات التي تأتي من عائدات النفط والغاز والمعادن وتستخدم لتمويل البرامج داخل الولاية، مثل التعليم. وقال المركز إنه على الرغم من أن هذه الصناديق مملوكة للحكومات، إلا أنها تميل إلى العمل كمؤسسات مستقلة باستراتيجياتها الاستثمارية وموظفيها.وأختار الرئيس وزيري الخزانة سكوت بيسنت والتجارة هوارد لوتنيك، مسؤولاًن عن لإنشاء الصندوق، والذي من المرجح أن يتطلب موافقة الكونغرس. وينص الأمر التنفيذي على أنه يجب تقديم خطة للصندوق -بما في ذلك التوصيات بشأن استراتيجيات الاستثمار ونموذج الحوكمة- إلى في غضون 90 يومًا.فشل سابقودرست إدارة الرئيس السابق جو بايدن إمكانية إنشاء ثروة سيادي للاستثمارات في الأمن القومي، لكن الفكرة لم تسفر عن أي إجراء ملموس قبل مغادرته منصبه الشهر الماضي.وقال بيسنت إن هدف الإدارة هو فتح الصندوق في غضون 12 شهرًا القادمة، وقال لوتنيك إن استخدامًا آخر للصندوق كان من الممكن أن يكون للحكومة حصة مربحة في مصنعي اللقاحات.وقال لوتنيك للصحفيين: "الحجم والنطاق الاستثنائيان للحكومة الأمريكية والأعمال التي تقوم بها مع الشركات يجب أن تخلق قيمة للمواطنين الأمريكيين".وكان من المفترض حظر في الشهر الماضي بموجب قانون فيدرالي يجبر الشركة الصينية المالكة "بايت دانس" على التخلي عن حصصها أو مواجهة الحظر. وتم تمرير القانون في أبريل/نيسان الماضي بدعم من الحزبين في الكونغرس ووقع عليه بايدن. لكن الشركة وبعض المستخدمين اتخذوا سريعا إجراءات استئنافية ضد القانون، والذي أيدته المحكمة العليا في النهاية الشهر الماضي.وبعد توليه منصبه، وجه ترامب، الذي حاول حظر التطبيق الشهير خلال فترة ولايته الأولى، وزارة العدل بإيقاف تطبيق القانون لمدة 75 يومًا، وبذلك أعطى الإعفاء الشركة مزيدًا من الوقت للتوصل إلى صفقة مع الإدارة.وتحدث العديد من المستثمرين - بما في ذلك الملياردير فرانك ماكورت ووزير الخزانة السابق لترامب ستيفن منوشين - علنًا عن رغبتهم في شراء منصة الأمريكية.وقال إن "العديد من الأشخاص" تواصلوا معه أيضًا بشكل خاص بشأن ذلك. وفي الأسبوع الماضي، قال إن مايكروسوفت كانت واحدة من الشركات الأمريكية التي تتطلع إلى منصة التواصل الاجتماعي.وفي الشهر الماضي، قدمت شركة ناشئة للذكاء الاصطناعي مقرها سان فرانسيسكو تسمى Perplexity AI اقتراحًا إلى ByteDance من شأنه أن يسمح للحكومة الأمريكية بامتلاك ما يصل إلى 50% من منصة تيك تيك.