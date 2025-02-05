السيد الخامنئي يعيّن الشيخ نعيم قاسم ممثلاً له في لبنان.. إليك نص الرسالة

وجاء في نص الرسالة:ونعيم عالِم دين شيعي وسياسي لبناني، من أبرز قيادي حزب الله اللبناني وأكبر منظريه، انتخب أمينا عاما للحزب في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2024 عقب اغتيال العام السابق حسن نصر الله في 27 سبتمبر/أيلول، وقبلها كان يتولى منصب العام ومسؤولية متابعة العمل النيابي والحكومي في الحزب.