عشر سنوات سجن لرجل سرق حقيبة امرأة مسنة.. بداخلها اقل من دينار

وأثارت القضية جدلًا واسعًا، إذ اعتبر البعض أن العقوبة شديدة بالنظر إلى القيمة الضئيلة للمسروقات، فيما رأى آخرون أنها رسالة رادعة ضد جرائم السرقة.بحسب صحيفة الرأي الأردنية، كان المتهم يستقل سيارة عندما لمح تسير بجانب الطريق، فقام بإبطاء السرعة والاقتراب منها قبل أن يسحب حقيبتها من يدها ويفرّ هاربًا. ولكن بفضل كاميرات المراقبة، تمكنت الجهات الأمنية من تعقبه وإلقاء القبض عليه، حيث اعترف بجريمته لاحقًا.ورغم أن المسروقات لم تكن ذات قيمة مادية كبيرة، إلا أن نظرت إلى الجريمة باعتبارها نشلًا متعمدًا يندرج ضمن الجرائم التي تسبب الذعر والأذى، خاصة وأن كانت سيدة مسنة. ووفقًا للقانون الأردني، فإن النشل يُعامل بصرامة بغض النظر عن المبلغ المسروق، إذ يُركز على خطورة الفعل نفسه أكثر من قيمة المسروقات.أثار الحكم جدلًا واسعًا في الأوساط الأردنية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن العقوبة مبالغ فيها، بينما رأى آخرون أنها ضرورية للردع.نظرًا لكون الحكم لا يزال قابلًا للاستئناف، فقد يُعاد النظر في العقوبة بناءً على حيثيات القضية، خصوصًا إن قدم الدفاع مرافعة قوية تدعو لتخفيفها.