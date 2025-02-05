بزشكيان يرد على قرار ترامب

وفي مراسم "افتتاح وبدء عمليات تنفيذ مشاريع وزارة الطاقة في كافة محافظات إيران"، قال بزشكيان: "أمريكا تقول إنها ستفرض عقوبات ضد إيران، في حين أننا إن قمنا بإدارة أصولنا بشكل جيد بما ان لدينا علاقات جيدة مع جيراننا، فكيف يمكن بهذه السهولة فرض عقوبات على بهذه القوة وذات العلاقات المديدة مع جيرانها؟"وأضاف بزشكيان: "إنهم (الأمريكيون) يظنون أن كل ما نقوم به يعتمد على النفط ويريدون وقف صادراتنا النفطية، في حين أن هناك العديد من الطرق لتحييد وإبطال أهدافهم، والتي يمكننا استخدامها لحل مشاكلنا والتفاعل مع جيراننا وتوفير البيئة المناسبة لحياة كريمة لشعب بلادنا".وفي إشارة إلى جهود المديرين في إدارة استهلاك الوقود في إيران، أوضح الرئيس بزشكيان قائلا: "يجب أن تستمروا على هذا المسار حتى نصل إلى نقطة تؤمن عزة وكرامة الشعب والبلاد وما يليق بنا.. نحن قوية واحتياطياتنا استثنائية في العالم، والعيش بهذه الطريقة مع هذه الاحتياطيات لا يليق بنا، وهذا خطأنا".وليل أمس الثلاثاء، وقع الرئيس على مذكرة حول استعادة سياسة "الضغط الأقصى" تجاه إيران، معلنا نيته منع من تطوير سلاح نووي.وصرح بأنه وجه مستشاريه بـ "محو" في حال قيام الأخيرة باغتياله.وتعتقد السلطات الأمريكية بأن تسعى لأن تنتقم لاغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي تم اغتياله على أراضي العراق في يناير 2020 بأمر من .من جهته، نفى الرئيس الإيراني بزشكيان في تصريح لقناة "إن بي سي نيوز" في منتصف يناير الماضي سعي إلى تطوير سلاح نووي.كما رفضت سابقا جميع الاتهامات الأمريكية لها المتعلقة بمخططات محتملة لاغتيال مسؤولين أمريكيين لهم ضلع في اغتيال سليماني.