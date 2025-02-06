40 ألف موظف امريكي استقالوا من الحكومة.. ما علاقة ترامب؟

في نهاية يناير الماضي، أفادت شبكة NBC بأن إدارة عرضت على الموظفين الحكوميين الحصول على تعويضات مالية لمدة أشهر في حال الموافقة على طواعية.ومن المتوقع أن يتبنى هذا العرض ما يصل إلى 10% من الموظفين الفيدراليين، مما سيوفر مليارات الدولارات للحكومة الأمريكية.وقال كبير في الإدارة، إنه من المتوقع أن يتم تسريح ما بين 5% إلى 10% من الموظفين الفيدراليين.ونقلت القناة عن رسمي قوله: "وافقت مجموعة لا تقل عن 40 ألف شخص على المشاركة في برنامج المؤجلة".ووفقا للمعطيات المتوفرة لدى القناة، تم تقديم هذا العرض بالاستقالة مع التعويض، لنحو مليوني موظف حكومي.وخلال ذلك ذكرت شبكة NBC، عن مسؤولين في وزارة التعليم، أن السلطات تستطيع فسخ الاتفاق من جانب واحد، وستتم في نص الاتفاق الإشارة إلى أن الموظف المستقيل سيتنازل عن كل المطالبات القانونية المحتملة.وفي نفس اليوم، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن جميع موظفي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA تلقوا عرضا بالاستقالة الطوعية مقابل الحصول على تعويض مالي يعادل رواتب 8 أشهر.