تحذيرات من زلازل مدمرة في إسطنبول وانهيار 100 ألف مبنى!

وقال الباحث في شؤون الزلازل ناسي جورور لوكالة الأنباء الألمانية، إنه "وفي إسطنبول فقط، يواجه نحو 100 ألف خطورة الانهيار حيث من الممكن أن يلقى " مئات الآلاف " حتفهم".وقال الخبراء إن "التأثير المالي لمثل هذه الكارثة يمكن أن يصل إلى مليارات الدولارات".وأوضح جورور أن "السلطات والسكان لا يدركون الخطورة، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها لجعل المدن في تركيا مقاومة للزلازل غير كافية".وقال وزير التنمية الحضرية التركي كوروم إن "إسطنبول لن تستطيع الصمود أمام زلزال".ويأتي التحذير في الوقت الذي مازالت تتعافي فيه البلاد من زلزالين وقعا في شباط 2023، مما أودى بحياة أكثر من 53 ألف شخص وإصابة أكثر من 100 ألف شخص في تركيا.كما كان زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر قد ضرب شرق إسطنبول عام 1999، مما أسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص.ويشار إلى أن تركيا تقع على خط الصدع الأناضولي، الذي يقع على مقربة من مدينة إسطنبول، أكبر المدن التركية والمركز المالي للبلاد.