الفلبين.. تحطم طائرة تابعة للجيش الأميركي

وأكدت هيئة المدني الفلبينية "تحطم طائرة خفيفة في ماجويندناو ديل سور، دون تقديم تفاصيل أخرى على الفور".ونقلت أسوشيتد برس عن المتحدثة باسم السفارة الأميركية، كانيشكا جانجوبادهياي، إن "الطائرة التي تحطمت في المقاطعة الجنوبية كانت تحت عقد مع الجيش الأميركي، مضيفة أن قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادئ التابعة للولايات المتحدة ستُصدر بيانًا أكثر تفصيلاً حول حادث تحطم الطائرة".وتم انتشال جثث أربعة أشخاص يبدو أنهم من جنسيات أجنبية من حطام الطائرة في بلدة أمباتوان، وفقًا لما ذكره جهاد تيم أمبولودتو، في ماجويندناو ديل سور.وأفاد مسؤولون محليون بأن جاموس ماء كان في المكان قُتل أيضًا نتيجة تحطم الطائرة.وتنتشرالقوات الأميركية منذ عقود في معسكر عسكري فلبيني في جنوب البلاد لتقديم المشورة والتدريب للقوات الفلبينية التي تحارب المسلحين.وتعتبر هذه المنطقة موطنًا للأقلية المسلمة في دولة يغلب عليها الرومان الكاثوليك.