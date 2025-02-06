عقوبات أمريكية على أفراد وسفن تنقل النفط الإيراني

فرضت الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات على أفراد وسفن تنقل النفط الإيراني إلى .



وقالت وزارة الخزانة إنها فرضت عقوبات على أفراد وناقلات تساعد في شحن ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني سنويا إلى .

وتأتي هذه الخطوة بعد أن تعهد الرئيس الأميركي في وقت سابق بخفض صادرات النفط إلى الصفر في الوقت الذي تحاول فيه منع البلاد من الحصول على سلاح نووي.



وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، وقع مرسوما رئاسيا يقضي بإعادة فرض سياسة "أقصى الضغوط" على .



وينص المرسوم على توجيه وزارة الخزانة الأمريكية بفرض "أقصى قدر من الضغط الاقتصادي" على من خلال العقوبات المصممة لشل صادرات النفط في البلاد.