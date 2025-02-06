ترامب يكشف سر تغير علاقته بالدين

وقال إن علاقته بالدين تغيرت بعد تعرضه لمحاولتي اغتيال فاشلتين العام الماضي وفق ما أفادت وكالة أسوشيتد برس.ودعا الرئيس الأميركي خلال إفطار الصلاة الوطني في مبني الكابيتول (الكونغرس) الأميركيين إلى "إعادة تذكر الله" في حياتهم.وشارك في تقليد في يرجع تاريخه لأكثر من 70 عاما يجمع مجموعة من المشرعين من الحزبين في روح من الزمالة.وصرح في الكابيتول: "أنا أؤمن حقا بأنه لا يمكنكم أن تكونوا سعداء بدون الدين، بدون ذلك الإيمان. دعونا نعيد احياء الدين. دعونا نعيد تذكر الله في حياتنا".