المحكمة الجنائية الدولية ترد على ترامب

نيوز – دولي

ادانت الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، الأمر التنفيذي الأمريكي بفرض عقوبات عليها.

وذكرت في بيان تابعته نيوز، ان "ندين إصدار أمر تنفيذي أمريكي بفرض عقوبات على المحكمة".

وأضافت "ندعو الأعضاء والمجتمع المدني ودول العالم للتوحد من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية".

ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس مرسوما يقضي بفرض عقوبات على الجنائية الدولية لاتهامها بـ"مباشرة إجراءات قضائية لا أساس لها ضد وحليفنا المقرّب إسرائيل".

ويحظر النص الذي نشره البيت الأبيض دخول مسؤولي الجنائية الدولية وموظفيها وعناصرها إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم وكل من قدم مساعدة في تحقيقات .

كما يلحظ المرسوم تجميد أصول جميع هؤلاء الأشخاص في .