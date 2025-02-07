رئيس الاستخبارات الإسرائيلية يحذر من خطة ترامب.. ستشعل المنطقة

وأضافت أن قادة عسكريون كبار قلقون من عواقب خطة .وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية إن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي شككوا خلال اجتماعات سرية بخطة لتهجير سكان وإمكانية تنفيذها.وقال مسؤولون بالجيش إنهم يريدون حل مشكلة دون مزيد من الاتهامات لإسرائيل بجرائم حرب.ويعتقد المسؤولون العسكريون أن "حماس" لا تزال تسيطر على ما يصعب خطة التهجير.وأفادت "القناة 12" الإسرائيلية بأن يسرائيل كاتس أوعز بتوبيخ رئيس العسكرية بسبب تصريحاته ضد خطة بشأن .