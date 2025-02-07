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جمع 180 مليون دولار وحكم عليه 45 ألف سنة.. ما قصة المحتال التركي الصغير؟
دوليات
2025-02-07 | 06:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,170 مشاهدة
السومرية
نيوزـ دوليات
كشفت تركيا، عن قضية احتيال
شهيرة
لشاب يدعى محمد ايدن، بعد القاء القبض عليه عن طريق تعميم اسمه في الشرطة الدولية (الانتربول).
وانشأ
ايدن
موقعا الكترونيا أطلق عليه بنك المزرعة عام 2016، وهو محاكاة للعبة المزرعة السعيدة.
واعتقلته
تركيا
في مطار إسطنبول عام 2021 بعد ترحيله من البرازيل، بعد ادانة بإدارة موقع الكتروني للنصب والاحتيال.
إذا اوهم المستثمرون بشراء ابقارا ودجاجات من الموقع، وتشتري الشركة المالكة حيوانات حقيقة مقابلها.
ادعى
ايدن
انه يملك مزارع ضخمة في تركيا، بعد استدراج ضحاياه بمزاعم الربح السريع، بعد اقناعهم ان الأرباح لا تقل عن 100%.
وبعدها اختفى وانقطع التواصل معه بشكل مفاجئ عام 2018، ليظهر
بعدها
في عدة دول وسط حياة باذخة.
وحكم
على محمد
ايدن
بـ 45 ألف سنة مع شقيقه الذي شارك معه في السرقة.
>>
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