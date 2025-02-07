السيسي وغوتيريش يرفضان إخلاء قطاع غزة ويتمسكان بحل الدولتين

وتلقى السيسي اتصالا هاتفيا من غوتيريش تناول -بحسب بيان للرئاسة المصرية- "جهود القاهرة المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بهدف التخفيف من المأساة الإنسانية التي يعاني منها سكانه".وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي إن "الاتصال أكد رفض إخلاء قطاع غزة من الفلسطينيين ومحاولات تهجيرهم، والتشديد على ضرورة بقاء الفلسطينيين من أهالي القطاع في أرضهم، وعلى ضرورة تضافر جهود الدولي في هذا الصدد".كما أكد السيسي وغوتيريش على "ضرورة أن يكون حل الدولتين بإقامة فلسطينية وفقا لخطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو نهج ومحور تحرك الدولي في المرحلة الراهنة، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام والاستقرار المنشود في منطقة الأوسط".وشددا كذلك على "الدور المحوري لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وأهمية تضافر جهود الدولي لدعمها وتمكينها من أداء مهامها وفقا لقرارات ذات الصلة".وأوضح المتحدث أن "الاتصال تناول تطورات الأوضاع في لبنان، حيث تم التأكيد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار لاستعادة الاستقرار في البلاد، كما تم التطرق إلى الأوضاع في سوريا والسودان وليبيا والصومال، وأكد السيسي، حرص مصر على استقرار تلك الشقيقة ووحدتها وسلامة أراضيها".