الأزهر يحذر من الهجوم على المحكمة الجنائية الدولية

وشدد الأزهر في بيان، على خطورة التلميح بفرض عقوبات على الجنائية الدولية ومحاولة إعاقتها عن أداء مهامها.كما حذر الأزهر من "تداعيات هذه القرارات الخطيرة على فقدان الثقة في المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي، وإضعاف النظام بمؤسساته ودساتيره، وسيادة نظام جديد تحكمه عوامل القوة وهيمنة السيطرة على السلطة والسلاح".وطالب الأزهر بـ"وضع حد للتهديد بوقف التمويل ووقف العمل كتهديد مستمر للمؤسسات الدولية من أجل الضغط عليها لتغيير مواقفها وتبني مواقف غير عادلة، وضرورة التزام كل بما تصدره هذه المؤسسات من قرارات، والعمل على صون نزاهتها، وعدم التدخل في شؤون عملها".والخميس، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قرارا بفرض عقوبات اقتصادية وعقوبات تستهدف حركة سفر أشخاص يعملون في تحقيقات الجنائية الدولية بحق مواطنين من الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل.وقال مسؤول أميركي بارز إن سبب قرار ترامب هو أن "استهدفت الولايات المتحدة وحلفاءها مثل إسرائيل".وأوضح المسؤول أن العقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم، الذين يساعدون في تحقيقات الجنائية الدولية بشأن مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة.