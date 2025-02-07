في أول اتصال بينهما.. عون يؤكد للشرع دعم لبنان لسوريا

وأكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون في أول اتصال له مع الشرع، على ضرورة تعزيز والعلاقات الدبلوماسية بين الشقيقين، بما يحقق الأمن والسلام للشعبين السوري واللبناني.كما أعلن دعم لوحدة الأراضي السورية واستقلالها وسيادتها الوطنية.من جانبه أكد الرئيس السوري أحمد الشرع على الروابط التاريخية والجغرافية التي تجمع البلدين، مشيراً إلى التاريخ المشترك والعريق لدولتي ولبنان.وفي الـ29 من كانون الثاني الماضي أعلنت الفصائل العسكرية السورية، موافقتها على تنصيب قائد الإدارة السورية المؤقت أحمد الشرع، رئيساً لسوريا في المرحلة الانتقالية، وفق بيان صادر عن قيادة "إدارة العمليات العسكرية".وجاء إعلان الفصائل السورية، خلال انعقاد فعاليات "مؤتمر إعلان انتصار الثورة" الذي ألقى فيه الشرع "خطاب النصر"، مقدمة التهنئة للشرع على توليه رئاسة في الفترة الانتقالية.